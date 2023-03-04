Müzik sektörü temsilcilerinin deprem üzüntüsü

Müzik sektörü temsilcileri, 11 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye’yi sarsan şiddetli depremler müzik sektörü temsilcilerini de derinden üzdü. Bir süre önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın müzik yönetmenliğini yapan ve sonrasında Sinan Akçıl ve Demet Akalın ile düet yapan Enes Yolcu, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Depremden ve bundan önce de pandemiden müzik sektörünün de etkilendiğini dile getiren Yolcu, "Ülkemizde yaşanan olaylarda en çok etkilenen meslek müzisyenler oluyor. Biz bu durumlarda hem ülkemize hem insanlarımıza hem de durumdan doğan maddi imkansızlıklarımıza üzülüyoruz. Bence herhangi bir sanat asla meslek olarak görülmemelidir. Sanatçılar doğuştan yetenekli olan insanlardır. Mesela; öğretmen, polis, doktor gibi belli bir öğretim ve sürenin ardından mesleklerini yaparken, müzisyenler doğuştan yetenekleriyle doğuyor ve müzisyen kimliği ile bir yaşam standardı oluşturmaya çalışıyor. Tek geçim kaynağı müzik oluyor. En başta da söylediğim gibi biz de çok üzülüyoruz ve etkileniyoruz ama bu durum bizi maddi olarak ayrıca etkiliyor. Bu sektörde çalışan ve geçinen aileleriyle birlikte binlerce insan var. Diziler çalışıyor, terzi çalışıyor, fabrika çalışıyor, nalbur çalışıyor ama müzik emekçileri duruyor. Ay sonunda kimse bu insanlara kiranı nasıl vereceksin, yemeğini nasıl alacaksın, çocuğuna nasıl harçlık vereceksin diye sormuyor. Müzik sadece eğlence değildir. Anadolu da yüz yıllardır ölenlerin arkasından ağıt yakılır. Biz üzüntümüzü de müzikle yaşıyoruz. Açıkçası pandemide de en az destek alan insanlar müzisyen oldu. Sektör maalesef iç açıcı yere doğru gitmiyor" dedi.