Müzik Festivali Fanta Fest başlıyor

Türkiye’nin en büyük gezici festivali Fanta Fest, 8 yıllık aradan sonra 18 Ağustos’ta tekrar başlıyor. Toplam 10 ilde gerçekleşecek Fanta Fest’te Edis ve Gazapizm sahne alacak.

İlk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest, bu yaz Türkiye’yi coşturmaya kaldığı yerden devam ediyor.

14 yıl içinde, birbirinden ünlü sanatçıları 6.5 milyon izleyiciyle buluşturan, Türkiye’nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest, bu yıl 18 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında 10 ilde gerçekleşecek.

Gittiği her şehre eğlence götüren Fanta Fest, Türkiye’nin sevilen sanatçıları Edis ve Gazapizm ile beraber bu yılda katılımcılarına müzik, eğlence ve birbirinden keyifli aktivitelerle dolu bir festival yaşatacak.

Müzik ve eğlenceyi Türkiye’nin dört bir yanına kaldığı yerden taşımaya devam eden Fanta Fest’in merakla beklenen rotası 05 Temmuz tarihinde duyurulacak.