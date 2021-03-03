Müstehcen paylaşımlar nedeniyle Anna Paul'un hesabı kapatıldı

Günlük olarak Tiktok üzerinden paylaşım yaptığını söyleyen Anna, telefon uygulamasından hesabına girmek istediği sırada hesabının kapatılmış olduğunu gördüğünü söyledi.

Sadece yemek yerken ve makyaj yaparken çektiği fotoğrafları paylaştığını söyleyen Anna, paylaşımlarının toplum ahlakına aykırı olmadığını, hesabının yanlışlıkla kapatılmış olabileceğini söyleyerek bu konuda bilgisi olanlardan yardım istedi.

News.com.au sitesine konuşan bir Tiktok yetkilisi ise Anna'nın yaptığı paylaşımların etik kuralları ihlal ettiğini ve tamamen cinselliğe girdiği için hesabını kapattıklarını söyledi.