Mustafa Sandal tekrar evleniyor: İşte yeni eşi!

Sürekli evleneceği yönünde haberlerle gündeme gelen Sandal, sonunda sessizliğini bozdu.

"HAZIRLIKLAR BAŞLADI"

Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığında olduğunu belirten ikili, "Nikah için daha gün almadık ama ufak ufak hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Melis Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." derken, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz." yorumunu yaptı.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Mustafa Sandal’ın 9 Haziran’da ABD’ye götürdüğü aşkı Melis Sütşurup, apar topar Türkiye’ye döndü.

Sosyetik güzel, ABD’de kavga ettiği Sandal’ın barışmak için İstanbul’a gelmek yerine arkadaşıyla Paris’e geçmesi üzerine 7 aylık aşkı bitirdi.

Melis Sütşurup'un da boşandığı Yusuf Çakır'dan bir oğlu var.

Bir süredir araları bozuk olan Mustafa Sandal'la sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un Aralık 2018'de başlayan aşkları son buldu. Sandal'ın geçen ay Cannes'da Sütşurup'u esmer bir güzelle aldattığı iddiası sosyetik güzeli küplere bindirmişti.

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı.

Fakat sosyetik güzel, Musti'nin gönlünü almak yerine dostu Fethi Kamışlı ile Paris'e geçtiğini öğrenince kriz geçirdi. Popçuya restini çeken 30 yaşındaki Sütşurup, Musti'yi takipten çıkarıp aşka nokta koydu. Sütşurup'un bu hamlesinden sonra Mustafa Sandal'da sosyal medya hesabından Melis Sütşurup'u takip etmeyi bıraktı.