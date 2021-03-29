Mustafa Sandal'ın eski eşi: ''26 aydır nafakamızı ödemiyor''

Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahoviç geçen haftalarda korona virüsü atlatmış, iyileşir iyileşmez de Bebek’te maskesiz görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, dün yine Bebek’teydi ancak bu kez tedbiri elden bırakmamıştı.

Önceki hafta Dubai’ye giden Emina Jahoviç’in fiyatları 37 bin ve 17 bin TL olan 2 çantası çok konuşulmuştu. Geçen yıl bir kozmetik markası kuran şarkıcı, henüz para kazanamadığını anlattı.

Emina Jahoviç, Mustafa Sandal’la 10 yıl süren evliliğinden dünyaya gelen oğulları Yaman ve Yavuz’la her yaz olduğu gibi yine tatil için Göçek’e gideceğini söyledi.

“26 aydır nafakamızı ödemiyor” dediği eski eşi Mustafa Sandal’la mahkemelik olan şarkıcı, konuyla ilgili yargı kararını beklediğini ifade etti.