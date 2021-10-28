Mustafa Ceceli Kayserili hayranlarını coşturdu

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Ceceli Kayseri’de konser verdi. Sahnede pastırma yiyen Ceceli, sevilen şarkılarının yanı sıra darbuka performansıyla binlerce hayranını coşturdu.

Kayseri büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda konser düzenlendi. Binlerce vatandaşın katılım sağladığı konserde Mustafa Ceceli sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceceli’ye ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar eşlik etti. Konserde; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Ceceli’ye çiçek takdim ederken Kayseri’nin yöresel ürünü olan pastırmadan da ikram etti.

Ceceli Kayseri’de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönümünü kutladı.