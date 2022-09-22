Muş’ta Teke ailesi hobi ile başladıkları müzik aşkını eğitimle taçlandırıyor

Muş’ta 40 yıl önce müziğe merak salan Teke ailesi, bağlama ile başladıkları sanatı birçok enstrümanla sürdürürken, ailenin genç bireyleri ise müzik öğretmenliğine yöneliyor.

Muş’ta ailece müziğe merak salan Teke ailesi, 40 yıldır babadan oğula müzik yapıyor. 1982 yılında müziğe başlayan ve ailenin büyük bir bölümünü müzik yapmaya teşvik 3 kardeşten biri olan Akdeniz Teke, hobi amaçlı yaptığı sanatı Musa Eroğlu müzik dershanesinde geliştirdi. Ailenin genç ve yetenekli bazı bireyleri de Akdeniz Teke, sayesinde üniversitelerde müzik bölümünü tercih ediyor. Zaman zaman hobi amaçlı bir araya gelen Teke ailesi, seslendirdikleri şarkılarla dinleyicilerini hem efkarlandırıyor hem de neşelendiriyor. Tarihi Murat Köprüsü 1071 Park çevresinde eşsiz doğa manzarasına karşı türküler seslendiren müzisyenler, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Müzik genetiğinin anne tarafından geldiğini belirten kardeşlerden Akdeniz Teke, bağlamaya küçük yaşta başladığını ve daha sonra Musa Eroğlu, müzik dershanesinde eğitim aldığını söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır müzikle uğraştığını ifade eden Akdeniz Teke, ailenin 8 ferdinden 7’sinin bağlama, ney, keman, bendir, flüt ve kaval çalabildiğini belirterek, “Haftada 1 gün bir kardeşin evinde veya parkta bir araya gelerek saz çalıp türkü söylüyoruz. Müziği hobi olarak yapıyoruz. En büyük ağabeyimiz Fırat ve Şaban Teke, aramıza solist olarak katılıyor ve sazlar eşliğinde türkü söylüyor. Yeğenlerim Enes, Ömer, Burak, Kadir, Yunus ise bağlama, keman, ney, org, gitar, flüt ve kaval çalıp şarkı söyleyebiliyor. Evde müzikten başka bir konu neredeyse konuşulmuyor. En iyi dinleyicilerimiz komşularımız oluyor. Sanatımızı hiçbir zaman ticari olarak değerlendirmedik. Bazen de eş dostumuzu davet ediyoruz. Bir şenlik havasında günümüzü geçiriyoruz. Çocuklarıma ve yeğenlerime küçük yaşlarından itibaren bu atmosferi oluşturmaya çalıştım” dedi.

“Müziğe bayağı ilgim var”

Malatya İnönü Üniversitesinde müzik öğretmenliği 3. sınıfa devam eden aile bireylerinden 20 yaşındaki Burak Teke de “ilk olarak bu işe bağlama ile başladım. Amcamın yanında 7 yaşında eğitim almaya başladım. Daha sonra gitar, keman, kaval gibi enstrümanlara ilgim olduğu için onlara yönelmeye çalıştım. Müziğe bayağı ilgim var. Muş Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezunum. Şu anda Malatya İnönü Üniversitesi müzik öğretmenliği 3. sınıfında okuyorum” ifadelerini kullandı.

1071 Park tesis işletmecisi Ercan Aslan ise Tarihi Murat Köprüsü çevresinin Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından düzenlendikten sonra yerli ve yabancı turistler tarafından buraya yoğun bir ilgi gösterildiğini vurgulayarak, “Teke ailesi düzenli olarak tesis çevresinde ve Tarihi Murat nehri kıyısında türküler seslendiriyor. Buraya hobi amaçlı geliyorlar ve seslendirdikleri şarkılarla ziyaretçilerin de beğenisini alıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.