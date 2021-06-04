Musa Eroğlu ve Melek Mosso enstrümanlarını satışa çıkardı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan sahne sanatçıları ve emekçilerine kademeli normalleşme döneminde bir adımın atılmaması sonrası Ahbap Derneği devreye girdi. 400 TL’ye kadar olan elektrik, su ve doğalgaz faturalarını bağış usulüyle karşılama kampanyası başlattı. Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden Musa Eroğlu kampanyaya bağlamasını satışa çıkarak destek oldu.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, “Musa Eroğlu abimiz sahne emekçilerinin ödenmemiş faturaları için bağlamasını satışa çıkardı. En yüksek fiyatı veren o güzel ve emek dolu, fiyatı paha biçilemez bağlamaya sahip olacak” diyerek duyuruyu yaptı.

MELEK MOSSO DA FLÜTÜNÜ SATIŞA ÇIKARDI

Sanatçı Melek Mosso ise kampanyaya flüdünü bağışlayarak destek oldu. Haluk Levent, “Sevgili Melek Mosso aradı. “Abiciğim sahne emekçileri için başlattığın kampanyaya sahnede çaldığım flütü bağışlamak istiyorum” dedi. Cansın Melek! Bu flüte en yüksek parayı veren aynı zamanda sahne emekçilerinin faturalarına destek olmuş olacak” açıklaması yaptı.

Kurtalan Ekspresin bas gitaristi Ahmet Güvenç, kampanyaya katılan başka bir isim oldu. Efsanevi gitarist, “Halukçuğum yıllardır sahnede çaldığım bas gitarımı , müzisyen kardeşlerimin faturaları için satışa çıkarıyorum” diyerek sahne emekçilerine destek verdi.