Murda’dan hayranlarına unutulmaz konser

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Turizmin göz bebeği Bodrum’da Rapçi Murda önceki gece Pasha’da sahne aldı. Yüzlerce Murda hayranı saatler öncesinden mekana gelerek eğlenmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Murda, sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranlarının şarkılara eşlik ettiği konserde eğlence doruklara ulaştı.