Murda kimdir, kaç yaşında ve nereli, gerçek adı nedir?

MURDA KİMDİR?

Önder Doğan (d. 30 Ocak 1984; Amsterdam, Hollanda), ya da sahne adıyla Murda, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarıdır. Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya’nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda’ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP’sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube’da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi’ Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır. Murda bir süredir Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap programının jüri koltuğunda oturuyor.

Murda'nın ilk Türkçe sözlü Rap albümü “Doğa” 14 Şubat 2020'de piyasaya çıktı. Murda, albüme kızı Doğa'nın ismini verdi.Albümde, Türkiye'den DJ Artz, Zeynep Bastık ve Ezhel eşlik ederken, Almanya'dan Eno ve Summer Cem gibi isimler eşlik ediyor.