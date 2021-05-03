Murda bebeğini kaybetti

'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini duyurdu.

20 Nisan'da hayatını kaybeden kızına veda eden Doğan, Ayla'ya şu sözlerle seslendi:

"Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm.

"HAYAT NASIL DEVAM ETMELİ ŞİMDİ?"

Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdün yanında..Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın.

"HUZUR İÇİNDE DİNLEN"

Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım.”