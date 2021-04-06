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Murat Yıldırım'dan üzücü haber!

Koronavirüse yakalanan Murat Yıldırım, evinde tedavi olmaya başladı.

Magazin 06.04.2021, 14:31
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Murat Yıldırım'dan üzücü haber!

Şu sıralar Ramo dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Yıldırım'dan kötü haber haber geldi.

EVİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ve şu an evinde istirahat ettiği öğrenildi.

40. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Bir kötü haber de Yıldırım'ın oynadığı Ramo dizisinden geldi. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi, erken final kararı aldı. Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizi 40. bölümde final yapacak.

(Ensonhaber)

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