Murat Övüç'ün o davasından karar çıktı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.

Övüç hakkında, bir videoda “Seni pis Ermeni seni… Siz Ermeniler pisliksiniz!” demesinin ardından dokuz aydan bir buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MURAT ÖVÜÇ SAVUNMASI

"Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılamak"tan İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Övüç, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

Savunma yapan Murat Övüç, şunları söyledi:

“Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye’deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Müşteki Simon Çekem, sanığın “Pis Ermeniler” diyerek suç işlediğini belirterek “‘Falanca insan pistir’ dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek beraate hükmetti.

"İYİ Kİ TÜRKİYE'DE YARGI VAR"

Duruşma bittikten sonra adliyeden çıkan Övüç, bir video yayınlayarak takipçilerine davadan beraat ettiğini söyledi. Övüç, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki Türkiye'de adalet var. İyi ki Türkiye'de yargı var. Adliyeden çıktım, duruşmam vardı. Türkiye'de bulunan Ermeni kardeşlerim bana hakaret ettim diye dava açmış. 2. kez beraat kararı aldım. Türkiye'de bulunan bütün Ermenileri çok seviyorum. Hepsine yardımlarda bulunuyorum. Hayat hepimizin, dünya hepimizin. Bana dava açan Simon Bey'i de çok seviyorum."