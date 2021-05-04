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Murat Övüç'ün acı günü!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Övüç, ''Canım annemi kaybettim. Ciğerim yanıyor'' dedi. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesi ile birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.

Magazin 04.05.2021, 12:52
Murat Övüç'ün acı günü!

"ANNEMİ KAYBETTİM, CİĞERİM YANIYOR"
Dün hasta yatağında yatan annesinin videosunu paylaşan Övüç "Canım annem şife ver rabbim. Cemi cümlesine şifa ver" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Sabaha karşı annesiyle olan bir fotoğrafını yayınlayan fenomen "Canım annemi kaybettim. Ciğerim yanıyor" dedi.

Murat Övüç'ün paylaşımına Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan başta olmak üzere binlerce taziye yorumu yapıldı. Övüç'ün annesi tam kapanma döneminde alınan cenaze tedbirleri gereği son yolculuğuna uğurlanacak.

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