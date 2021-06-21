Murat Övüç oğlunu paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç oğluyla bir videosunu paylaştı. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç'ün paylaşımına yorum yağdı.

Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün babasının Babalar Günü'nü kutlarken söylediği sözler dikkat çekti.

Herkesin Babalar Günü'nü kutlayan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün "Hem analık hem babalık yaptın bize" diyerek güldü. Övüç ise paylaşımında "Senin gibi bir evladım olduğu için çok mutluyum" dedi.

Seda Sayan ise bu paylaşıma kalp emojisi koydu. Övüç'ün takipçileri ise ünlü fenomene yorum yağdırdı. Çoğu takipçi "Hem ana hem baba olmuş; biraz ders alın yaaa" yorumunda bulundu.

Murat Övüç ve oğlunun paylaşımından sonra ünlü isimlerin çocukları da merak edildi. İşte ünlüler ve çocukları