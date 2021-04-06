Murat Kekilli: Covid yalanına inanmıyorum

Şarkıcı Murat Kekilli, korona virüs salgınına inanmadığını söyledi.

Kekilli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Daha önce de dediğim gibi Covid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok!"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Daha önce de dediğim gibi covid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok!</p>— Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) <a href="https://twitter.com/kekillimurat/status/1379188139240067074?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kaynak: gunboyugazetesi.com.tr