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Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kimdir?

Pınar Tartan kimdir? Soruları magazin gündeminde en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Pınar Tartan ile Murat Ceylan birlikteliklerini duyurdu. İşte Pınar Tartan hakkında merak edilenler...

Magazin 28.03.2021, 20:01
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Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kimdir?

Pınar Tartan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Survivor 2021 sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşamaya başlayan Türkiye güzeli Pınar Tartan hakkında merak edilenler haberimizde...

PINAR TARTAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Pınar Tartan (d. 26 Mart 1997, İzmir, Türkiye),Türk model. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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