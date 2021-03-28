Murat Cemcir şok oldu!

Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.

Hürriyet'in haberine göre; kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta, annesinin başında geçiren Murat Cemcir'in hayatı yolda geçiyor.

Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda iki erkek arkadaşıyla buluşmuştu. Cemcir, 21:30 sıralarında girdiği mekanı, kapanış saati olan 00:00 terk etti. Arkadaşlarını önden gönderen oyuncu, özel şoförlü aracını da kapıya çağırttı.

Basın mensuplarına görüntü vermemek adına iki katlı mekanın merdivenlerini ikişer adım atarak inen Cemcir, neredeyse aracına uçtu.

Maske ve şapkasıyla yüzünü tamamen gizleyen oyuncu, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

ŞOFÖRÜ VURDU, KAÇTI

Bir çiçekçi ise o sırada aracın önüne atladı. Cemcir'in şoförü karşısına aniden çıkan çiçekçiye, hafif bir şekilde çarparak, yoluna devam etti.