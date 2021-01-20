Müge Anlı'ya ölüm tehdidi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları canlı paylaştıktan sonra tutuklanan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.

Uygun'un ağabeyi daha önce de Ümitcan'ın tutuklandığı sırada adliye önünde bekleyen basın mensuplarına saldırmış, bir gazeteciyi yerlerde sürüklemişti.

MÜGE ANLI'YA TEHDİT

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

UYGUN'UN AĞABEYİNİN TEHDİTLER SAVURDUĞU O PAYLAŞIMLAR: