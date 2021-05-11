banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?

Müge Anlı sezon finalinde kardeşini canlı yayına çıkardı: 'Adını bile ben koydum'

Atv’nin reyting rekorlar kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

Magazin 11.05.2021, 15:01
Müge Anlı sezon finalinde kardeşini canlı yayına çıkardı: 'Adını bile ben koydum'

Müge Anlı yıllardır sunuculuğunu yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyicilere bir sürpriz yaptı.

Müge Anlı, stüdyoya erkek kardeşiyle geldi. Müge Anlı'nın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

A

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstleniyor.

MÜGE ANLI: "ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: "Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum."

Yorumlar (0)
19°
açık