Müge Anlı'nın düğün tarihi belli oldu!

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜN TARİHİ 25 HAZİRAN CUMARTESİ

Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çifti, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek.