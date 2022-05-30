Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Muhammet Burhan cinayeti gelişmesi stüdyoda gergin anlar yarattı!

27 yaşında cinayete kurban giden Muhammet Burhan isimli şahsın yakınları katillerin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. ATV'de yayınlanan programda haftalardır Muhammet Burhan cinayeti işlenirken, köye ait bazı detaylarda ortaya çıktı. Yasak aşk ilişkilerinin ortaya çıktığı yayında Müge Anlı'da tepkisini ortaya koyarak, "Köy rehabilite edilmeli" açıklamasında bulundu. 30 Mayıs'ta yayınlanan programda ise taraflar karşı karşıya geldi.

Görgü tanığı Mesut Kaya, "Fatma kendini bilse o eli tutmaz. Sen nasıl tutuyorsun o eli Fatma. Sen nasıl köye geleceksin Fatma? Şu sıfata bak sıfata… Ya köyü rezil ettin." dedi.

Selami Şen ise "Terbiyesizlik yapma. Beni aşağı indirme" diyerek cevap verdi.

Selami Şen, "Senin yediğin naneleri kimse bilmiyor sanma" demesi üzerine Mesut Kaya "Benim kimseden korkum yok, Türkiye'den korkum yok" dedi.

Müge Anlı'nın "Köydekilerin sinirlenmesinin nedeni evli kadınların hepsine iftira atıyorsunuz" ifadeleri üzerine Selami Şen, şunları söyledi:

"Müge Hanım, köyün kadınları tepki gösterdi. 'Artık köyümün adını ağzına almasınlar' dediler. Rezil olduk diyorlar. Böyle bir şey yok." daha sonra stüdyoda gergin anlar yaşandı, güvenlik ekipleri ikili arasındaki tansiyonu zor indirdi.