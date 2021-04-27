Müge Anlı'dan yeni performans: Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede Instagram'da 1,8 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'Vurgun' şarkısını söyleyen Müge Anlı sesiyle beğeni toplamıştı. Ünlü sunucu son olarak Yıldız Tilbe'nin 'Çabuk Olalım Aşkım' isimli şarkısını söyledi.

TAKİPÇİLERİNİN İSTEKLERİNİ KIRMIYOR

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Müge Anlı, "Sayfamı açtığım ilk günden bu yana iltifatlarınızla beni çok mutlu ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Madem 'Başka yok mu?' diyorsunuz, o halde bir şarkı da Yıldız Tilbe'den gelsin ve kalbinde sevgiye yer açabilen herkese gitsin" dedi.

Anlı'nın çok beğenilen videosu 1 saat içinde 395 binden fazla görüntülenme aldı.