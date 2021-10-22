Müge Anlı'da korkunç olay! Kardeşinin cansız bedenini sulamış

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, dosyayı aydınlatması ve çözüme kavuşturması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Akılalmaz iddialarla canlı yayına katılan Karadağ, kocasından kaçarak beraber olduğu sevgilisi Cemal Durmaz'ın, Mehmet'i döverek öldürdüğünü, evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söylemişti.

"CANSIZ BEDENİ ÇİÇEK GİBİ SULUYORDUK"

İddia sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ, akıllara durgunluk veren açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Müge Anlı'nın bugünkü programında da yer verdiği Karadağ, sevgilisinin döverek komaya soktuğunu, öleceğini anlayınca da suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Çenesi kırılan ve günlerce yemek yiyemediği için aç kalan Mehmet Karahan'ın ölümünün ardından cesedini sevgilisinin tuvalete oturttuğunu söyleyen Karadağ, "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk. Kokmasın diye de parfüm sıkıyorduk" dedi.

"BUNUN ADI AŞK OLAMAZ"

Açıklama sonrası stüdyoda art arda tepkiler yükseldi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı, "Bunun adı aşk da olamaz sevgi de olamaz. İnsan sevdiği için her şeyi yapar ama ailesinden bir ferdi öldüren kişi nasıl beraber olur?" diye tepki gösterdi.

6 YILDA 598 KEZ MUAYENE OLDU

Fatma Karadağ'ın tutsak olduğu ve bu yüzden kimseden yardım isteyemediği iddiasının da gerçek olmadığını ifade eden Anlı, ulaştığı bilgileri canlı yayında paylaştı. Müge Anlı'nın paylaştığı bilgilere göre Fatma Karadağ'ın altı yıl içerisinde dört farklı şehirde, toplam 568 kere 32 farklı uzmanlık bölümüne muayene olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir hastalığı olmayan ve dolandırıcılık faaliyetleri için hastaneye gittiği değerlendirilen Karadağ ise kendisinin bir suçu olmadığını, sevgilisi Cemal Durmaz ile ortak olan bir kadının kendisini yönettiğini iddia etti.