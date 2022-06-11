Müfit Can Saçıntı Safranbolu halkı ile söyleşide buluştu

Ünlü senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı Safranbolu’da hayranları ile söyleşide buluştu.

Bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Müfit Can Saçıntı gençlere tavsiyelerde bulundu.

Saçıntı sinema çekmek ile ilgili gelen bir seyirci sorusuna, "Film çekmek çok maliyetliyse film çekerek anlatmak zorunda değilim. Romanını yazıyorum. Roman çok satarsa ordan gelecek para ile film yapacağım. Gençlere uyarıda bulunmak istiyorum. Gençler bu işe para için girecekseniz girmeyin. Bu işlerde sandığımnız para yok" dedi.

Söyleşiye; Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festival komite üyeleri ve vatandaşlar katıldı.