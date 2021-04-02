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'Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık!

Fox TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen 'Mucize Doktor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Magazin 02.04.2021, 12:47
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'Mucize Doktor'da şoke eden ayrılık!

Dizide Doktor Demir'e hayat veren Fırat Altunmeşe ani bir kararla kadrodan ayrıldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle panik atak yaşamaya başlayan Altunmeşe'nin bu sebepten ötürü diziye veda ettiği öğrenildi.



Mucize Doktor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Demir, Açi'ye veda mektubu yazarak ortadan kayboldu. Mektupta istifa ettiğini ve evden ayrıldığını yazan Demir'in kararı Açi'yi gözyaşlarına boğdu.

(Gecce)

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