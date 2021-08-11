Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy TRT Müzik'te canlı olarak yayınlanan programda mikrofon sorunu yaşadığı için isyan etti. Rejiyle aralarında bir konuşma geçen Ersoy sinirlenerek “Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, ‘Rejide ses düzgün’. Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şuanda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez. Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

"Bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum" diyen Ersoy, "Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" diyerek sahneden indi.