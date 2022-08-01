Mor ve Ötesi Bodrum’a sığmadı

Alternatif rock dünyasının sevilen isimlerinden Mor ve Ötesi, önceki akşam Kerkisolfej’in düzenlediği Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Biletlerin saatler öncesinden tükendiği konserde Mor ve Ötesi hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserinin başlangıcını ‘Forsa’ şarkısıyla yapan Mor ve Ötesi, Bodrum Antik Tiyatro’yu dolduran binlerce hayranına akıllarda iz bırakacak bir konser yaşattı.

Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin ise, “Harika görünüyorsunuz. Sizin sayenizde çok mutlu bir akşam geçiriyoruz. 25 yıldan fazladır, sadece sevdiğimiz şeyleri yapmanın ödülü bu kadar güzel. Size çok teşekkür ederiz” dedi.

Seyircisinin alkışları eşliğinde yeniden sahneye dönen Mor ve Ötesi “Bir Derdim Var” şarkısına binlerce hayranıyla birlikte bis yaparak konseri sonlandırdı.