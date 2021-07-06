Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in kızı Deva Cassel annesinin izinde

Kariyerine model olarak başlayıp, oyuncu olarak devam eden Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızı Deva Cassel'e bırakmaya hazırlanıyor.

Bellucci'nin kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Cassel, geçtiğimiz gün İtalya'nın Portofino kentinde görev aldığı çekimde görüntülendi.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ



Cassel, tanıtım yüzü olduğu bir firmanın reklam çekimi için kamera karşısında boy gösterdi. Daha önceki projelerde annesinin yalnız bırakmadığı Deva Cassel, bu kez ekip arkadaşlarıyla birlikteydi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Cassel'in bu esnada annesi Monica Bellucci'ye olan benzerliği gözden kaçmadı.

"İLK KAPAK"

Deva Cassel, geçtiğimiz yıl da ilk kapak pozunu Elle dergisi için vermişti. Genç kız, dergi ile çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından "İlk kapak" notuyla paylaşmıştı.

"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Belluci de mutluluğunu ve yaşadığı gururu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti.





Kızının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Monica Bellucci, gönderisinde, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geçiyor. Hayat seni korusun canım..." ifadelerini kullanmıştı.

1999 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Öte yandan dünyaca ünlü oyuncu Monica Bellucci, meslektaşı Vincent Cassel ile 1999'da dünyaevine girmişti.





İkili, daha sonra ilişkilerini yürütememiş, 2013 yılında boşanmıştı. Cassel ve Bellucci'nin evliliklerinden Deva ve Leonie adında iki kız çocuğu bulunuyor.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Cassel, 2018'de de model Tine Kunakey ile nikah masasına oturmuştu. İkili, geçtiğimiz yıl Amazonie adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.