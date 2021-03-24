Mohamed Hadid: Kızlarımı da Türkiye'ye getireceğim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Model Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, kısıtlamanın olduğu pazar günü özel bir izinle Sultanahmet ve Ayasofya’yı gezdikten sonra Refik Anadol'un Dolapdere, Pilevneli'deki sergisinde görüntülendi.

Hadid'e Hollandalı kız arkadaşı Maxime Nova, ve dostları Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran, iş insanı Hüseyin Çelik ve Saffet Emre Tonguç eşlik etti.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Bol bol fotoğraf çektiren Mohamed Hadid, kendisine sergisini açan Refik Anadol'a teşekkür edip, "Çok heyecanlandım. Sergiyi daha önce New York'ta deneyimlemiştim ama burada ilk defa arka planını anlayabildim, beraber gezdik. Tasarımlara ve arkadaki fikirlere hayran kaldım" dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Hadid, "Kültürü, yemeği, insanları keyifli ve harikaydı. Seni seviyorum İstanbul" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE 20 KEZ GELDİM"

Sultanahmet’teki bir otelde kalan Mohamed Hadid, geziden önce basın açıklamasında bulunmuştu. Yıllardan beri Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söylemişti. İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etmişti.

"ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM"

Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu kaydeden Hadid, "Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. O kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir dahaki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim" demişti.

"BURASI İNANILMAZ BİR ÜLKE"

Gazetecilerin "Türkiye’de en çok nereyi beğendiniz?" sorusunu yanıtlayan Hadid, "Burası inanılmaz bir ülke. Kültürün ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden tek bir yeri söylemek o kadar zor ki. İstanbul’da müzeler, saraylar, camiler var. Hepsi birbirinden güzel. Her köşeden insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor. Bu çerçevede burada 4-5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Salı gününe kadar İstanbul’da olacağını söyleyen Hadid, "Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles’a gideceğim. Bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” demişti.