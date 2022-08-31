Modanın kalbi İstanbul’da atacak

Tüm dünyadan modacıların bir araya geldiği Euroasia Fashion Show’a Recep Demiray’ın koleksiyonunun damgasını vuracağı belirtildi. 5 Eylül Pazartesi 18.00’da Sultan Sarnıcı’nda yapılacak defilede Free Women adını verdiği koleksiyonunu tanıtacak olan Recep Demiray’ın baş mankeni ise Wilma Elles olacak.

1600 yıllık Sultan Sarnıcı’nda yapılacak etkinlikte yerli ve yabancı yüzlerce ünlü ismi giydiren ve Türk bayrağını dünya podyumlarında gururla dalgalandıran Recep Demiray’da yeni koleksiyonunu tanıtacak. Yaptığı başarılı işlerin yanı sıra köy okullarına yaptığı ziyaretler ve Diyarbakır’a açacağı anaokulu ile de gündeme gelen ünlü modacı, yeni koleksiyonu Wilma Elles ile tanıtacak. Baş manken olarak podyuma çıkacak Wilma Elles, özel tasarımlı tüller ve tüylerden oluşan koleksiyonu tanıtacak. Renkli cıvıl cıvıl olarak hazırlanan koleksiyonda tütü eteklerle yapılan tasarımları moda severler merakla bekliyor. 3 ayda hazırlanan koleksiyon özel tasarlandı ve tamamen yerli olacak. Koleksiyon özel hazırlanan aksesuarlarla tamamlanıyor.

Çıktığı yolda sayısız defile ve koleksiyon hazırlayan Recep Demiray, imza attığı “Cumhuriyet Kadınları, Demokrasi Defilesi, Yıldızlar Altında, Güçlü Kadınlar” gibi koleksiyonları ile adını Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada da duyurdu.