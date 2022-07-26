Måneskin İstanbul'u salladı

Uzun süre listeleri altüst ederek 10 hafta boyunca global listelerde birinciliği koruyan Måneskin, Rock’n’Roll’u adeta yeniden dirilten şarkıları ve benzersiz sahne şovlarıyla İstanbul’da hayranlarını coşturdu. Her yaştan müziksever konser alanını tamamen doldurdu.

7'den 77'ye tüm müzikseverleri buluşturdu

Spotify'da dünyanın en çok dinlenen İtalyan müzik grubu seçilen Måneskin, Küçükçiftlik Park'ta verdiği konserde 13000 kişiyi ağırladı. Konserde en çok dikkat çeken ise üç kuşağın da şarkılara birlikte eşlik etmesiydi. Grup, “Beggin” ve “I Wanna Be Your Slave” gibi en sevilen şarkılarıyla konser alanını adeta salladı.

Konser öncesi sahne alan "The Ringo Jets", yeni şarkıları Çilek Mevsimi'ni ilk kez seslendirirken, seyirciler müzikle dopdolu bir gece yaşamanın keyfine vardı.