Måneskin 23 Temmuz’da İstanbul’da!

Müzikal yolculuklarına 2015 yılında Roma sokaklarında sokakta çalarak başlayan baş vokalist Damiano David, bassist Victoria De Angelis, gitarist Thomas Raggi ve baterist Ethan Torchio'dan oluşan Måneskin grubu, Rock’n’Roll’u adeta yeniden dirilttiği şarkıları ve benzersiz sahne şovlarıyla İstanbul’a geliyor. MTV EMA 2021'de "En İyi Rock" ödülüne layık görülen ve Amerikan Müzik Ödülleri 2021 için “Beggin'” şarkısıyla "Favori Trend Şarkı" olarak aday gösterilen ve Global Citizen Live 2021'de Doja Cat ve Ed Sheeran ile birlikte Paris'te headliner olan Måneskin, Rotterdam’daki 71. Sanremo Müzik Festivali'ni de kazanarak kanıtladığı başarısının ardından Coachella, Rock in Rio, Rock Am Ring, Reading & Leeds ve Lollapalooza gibi festivallerin de dahil olduğu dünya turnesi kapsamında ülkemizde KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Başarılı bir yılın ardından 6 elmas plak, 133 platin ve 34 altınla Spotify'da dünyanın en çok dinlenen İtalyan müzik grubu seçilen Måneskin, tüm dijital platformlarda neredeyse 4 milyar dinlenmeye ulaştı. “Beggin” ve “I Wanna Be Your Slave” şarkılarıyla uzun süre listeleri altüst ederek 10 hafta boyunca global listelerde birinciliği koruyup Rock’n’Roll’un sınırlarını sonuna kadar zorlayan Måneskin, 23 Temmuz’da Charm Music iş birliği ile KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak.

Måneskin konser biletleri 2 Mart’tan itibaren Passo.com.tr üzerinden satışta.