Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ...

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunda. Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi . Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.

MİSS TURKEY İKİNCİSİ CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme mühendisliği okuyan Cemrenaz Turhan, 23 yaşında. Dördüncü sınıf öğrencisi Cemrenaz'ın boyu 1.82 cm.

ÜÇ GÜZEL BİR ARADA

Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan dün gece gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.

20 finalist arasından önce ilk 10 belirlendi, sonrasında ülkemizi yurt dışında temsil edecek Türkiye’nin en güzel üç kızı titizlikle seçildi.



Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak 4 finalist vardı, Su Bige Korucu ise Miss Turkey Farmasi seçildi.