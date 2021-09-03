Miss Turkey 2021 adayları açıklandı! Birbirinden güzel adayları yakından tanıyalım...
Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. Kampa giren yarışmacılar 8 Eylül'de finalde yarışacak. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...
KAYRA TÜRKOVİÇ
BOY: 1.83
YAŞ:19
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
YEŞİM TOPLU
BOY: 1.81
YAŞ: 25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
ALARA ERİÇ
BOY: 1.79
YAŞ: 18
UNIVERSITY OF LONDON GOLDSMITHS SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
ŞİRA SAHİLLİ
BOY: 1.78
YAŞ:21
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
İLAYDA GÖKALP
BOY: 1.77
YAŞ: 22
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU
TUANA CEMRE CALBAN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MİMARLIK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
NİL ÇUKUR
BOY 1.76
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
SEVCAN ÖKSÜZ
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
SENA LEYLA YAVUZ
BOY: 1.75
YAŞ: 22
MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
SU BİGE KORUCU
BOY 1.73
YAŞ: 25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU
BİRSU DENİZ AKÖZBEK
BOY:1.71
YAŞ: 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MODERN DANS BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
BİLSEL BUSE KADIOĞLU
BOY: 1.74
YAŞ: 22
TOBB ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
SELİN ŞAHİNGÖZ
BOY: 1.74
YAŞ: 21
LOZAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU
DİLARA KORKMAZ
BOY: 1.77
YAŞ: 23
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
BAŞAK İLHAN
BOY: 1.76
YAŞ: 23
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
BUSE ORCAN
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİSİ
BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 22
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
MERCAN TEZCAN
BOY 1.77
YAŞ: 21
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
BAHAR KOLTUKLU
BOY:1.82
YAŞ: 24
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
CEMRENAZ TURHAN
BOY: 1.82
YAŞ: 23
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ