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Milli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan samimi itiraflar: Şimdiki Alpaslan benim eserim
16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine sunuculuk ve moda tasarımcılığı ile devam eden Ebru Şancı, şimdilerde çocuklar için kıyafetler tasarlıyor. 37 yaşındaki eski model, Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın sorularını yanıtladı. Eşi ve ailesi ile ilgilli samimi itiraflarda bulunan Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk için "İlk tanıştığımızda burnu yamuk dişleri çürüktü. Bir sene boyunca bir lira bile kazanmadı. Ben bir kadın olarak arkasında durdum ve durmam da gerekiyordu. Şimdiki Alpaslan benim eserim" dedi. Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın "Ayrı evlerde yaşıyoruz" açıklaması hakkında da ilginç bir yorum yapan eski manken "Biz de öyle. Evde erkek çekilmiyor. Bence erkek milleti evde çok kalmamalı." dedi.
Magazin 16.04.2021, 13:35 16.04.2021, 13:58
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