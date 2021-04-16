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Milli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan samimi itiraflar: Şimdiki Alpaslan benim eserim

16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine sunuculuk ve moda tasarımcılığı ile devam eden Ebru Şancı, şimdilerde çocuklar için kıyafetler tasarlıyor. 37 yaşındaki eski model, Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın sorularını yanıtladı. Eşi ve ailesi ile ilgilli samimi itiraflarda bulunan Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk için "İlk tanıştığımızda burnu yamuk dişleri çürüktü. Bir sene boyunca bir lira bile kazanmadı. Ben bir kadın olarak arkasında durdum ve durmam da gerekiyordu. Şimdiki Alpaslan benim eserim" dedi. Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın "Ayrı evlerde yaşıyoruz" açıklaması hakkında da ilginç bir yorum yapan eski manken "Biz de öyle. Evde erkek çekilmiyor. Bence erkek milleti evde çok kalmamalı." dedi.

Magazin 16.04.2021, 13:35 16.04.2021, 13:58
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Milli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan samimi itiraflar: Şimdiki Alpaslan benim eserim

Alpaslan Bey, sizinle evlendikten sonra kariyerinde zirveye doğru yürümeye başladı. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözü sizi yansıtıyor sanırım... 

Bir adamı var eden ailesidir. Ben Alpaslan’la tanıştığımda Kasımpaşa’daydı. Sonra Eskişehir’e gittik. Kötü bir dönem yaşadık. Sonra Alpaslan, altı ay top oynayamadı. Televizyondan arkadaşlarının maçını izleyip çocuklarının gazını çıkarıyordu. Hep çok düşündüm 'Bu dönemi nasıl atlatırız?' diye ama Allah yardım etti. Bir sene boyunca bir lira bile kazanmadı. Ben bir kadın olarak arkasında durdum ve durmam da gerekiyordu. Üç tane evladımız var. En ümidi kestiği zaman bile 'Sen yaparsın, sen iyisin, sende yetenek var' dedim. Her an yanında oldum. Bence şu an kapasitesinin yarısıyla oynuyor. En büyük hayali Milli Takım’dı, oldu.

Eşinizi hangi takımda görmek istersiniz? Yurtdışı hayaliniz var mı? 

Göztepe ile sözleşmemiz bitiyor. Kalabilir de gidebilir de. 'Artık nereye gidiyorsam geleceksin' dedi. Çünkü son beş yılını altı metrekarelik odada geçirmiş bir adam Alpaslan. Ne Elazığ’da ev tuttu ne de Eskişehir’de.

Futbola ilginiz daha önce var mıydı? 

Önceden de futbol izlemeyi seviyordum. Kendi kendime yorum yapıyorum ama ofsayt kuralına bir türlü kafam basmaz. Alpaslan çok anlattı ama anlamıyorum.

Eşinizi yakışıklı buluyor musunuz? 

Alpaslan yakışıklı bir adam. Bir kere futbolcu ve Türkiye’deki kadınların ilgisini çekiyor. İlk tanıştığımda baktım çocuk güzel. Eve geldim anneme dedim ki 'Bir çocukla tanıştım. Burnu biraz büyük, dişleri çürük, yamuk.' Bir hafta sonra dayanamadım. 'Senin dişlerini yaptıralım' dedim. O gün 32 dişini yaptırdık. Sonra burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam. Alpaslan aslında benim eserim.

Sizin dokunuşlarınızla başka kadınların da ilgisi artmaya başladı. Eşinize mesaj gönderen kadınlar var mı? 

Kadınların ilgisinin artması için yakışıklı olması gerekmiyor. Parası olması yeterli. Herkes için söylemiyorum ama evli bir erkeğe kadın yazıyorsa ilgisini çeken şey paradır. Hâlâ yazıyorlardır da bana söylemez artık.

Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan ile ilgili söylediği 'Evlerimizi birleştirmedik. Farklı evlerde yaşıyoruz. Birbirimize gidip geliyoruz' sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Doğru söylemiş. Ben de Alpaslan ile beş senedir ayrı evlerde yaşıyorum. Kocam gelince sevgilim gelmiş gibi oluyor. Çünkü biz üç günden fazla bir arada kalamayız. Evde erkek çekilmiyor. Bence erkek milleti evde çok kalmamalı. Fazıl Say mutluysa katılıyorum.

Dördüncü çocuğu düşünüyor musunuz? 

Ben 5’e kadar düşünüyorum da annem düşünmüyor. (Gülüyor) Annem 'Senin kadar yüzsüz insan görmedim. Doğuruyorsun bana veriyorsun. Ben olsam 10 tane doğururum. Her gün hakaret ediyorum sana alınmıyorsun. Beni kov' diyor. Millet karısını ikna etmekle uğraşır, ben annemi ikna etmeye çalışıyorum.

Sosyal medyayı aktif kullanan birisiniz. Eşiniz size karışıyor mu? 

Karışmaz mı! Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık üç çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum.Genellikle çocuklarımı, köpeklerimi paylaşıyorum. Daha çok ilgi çekiyor. Herkes “Eviniz hep böyle dağınık mı?” diye soruyor.Valla hep böyle dağınık. 3 çocuklu, 5 köpekli bir ev bu. Nasıl toplayalım?

Futbolcu eşlerini genellikle böyle son model arabalarda, pahalı çantaları takarken görüyoruz. Sizin böyle istekleriniz var mı? 

Eskiden vardı. Şimdi hiç yok. O yıllarda aldıklarımı hepsini çocuklar evde yerlerde sürüklüyor. Öyle bir hayatım yok. Alanların da kendi tercihi. Benimki alsa şu an hayır demem tabii ama öyle bir isteğim yok.

Pandemi dönemi sizin için nasıl geçiyor? 

Bodrum’a gittik. O dönem hamileydim. Kocam pizza yaptı, pişi yaptı, oturduk yedik. Herkes gibi evde takıldık. Alpaslan mutfakta benden daha becerikli. Mutfağı hiç sevmiyorum.

Çocuklara kim yemek yapıyor? 

Annem. Allah başımdan eksik etmesin. O olmasa üç çocuğu büyütemezdim. Hâlâ çocuklara annem bakıyor.

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