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Millet can, Şeyma Subaşı "Cadılar Bayramı" derdinde
Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının İzmir'deki deprem felaketinin acısı ve koronavirüs endişesine rağmen Cadılar Bayramı’nı kutlaması tepkilere neden oldu
Magazin 02.11.2020, 10:50
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Ayşe 3 saat önce
O sizinle ilgilenmiyor, siz de onunla ilgilenmeyin olsun bitsin. Ne diye haber yapılıyor ne diye takip ediliyor bu tipler? Hem besliyorsunuz hem şikayet ediyorsunuz.
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