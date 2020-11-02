banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar haftaya rekorla başladı
Ghebreyesus karantinaya giriyor
Ghebreyesus karantinaya giriyor
Millet can, Şeyma Subaşı
Millet can, Şeyma Subaşı "Cadılar Bayramı" derdinde

Millet can, Şeyma Subaşı "Cadılar Bayramı" derdinde

Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının İzmir'deki deprem felaketinin acısı ve koronavirüs endişesine rağmen Cadılar Bayramı’nı kutlaması tepkilere neden oldu

Magazin 02.11.2020, 10:50
33
Millet can, Şeyma Subaşı "Cadılar Bayramı" derdinde

Cuma günü Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Türkiye, İzmir'den gelen ölüm haberlerine yas tutarken Şeyma Subaşı'nın pandemiye rağmen 'Cadılar Bayramı' partisine katılması tepki topladı.

Yorumlar (1)
Ayşe 3 saat önce
O sizinle ilgilenmiyor, siz de onunla ilgilenmeyin olsun bitsin. Ne diye haber yapılıyor ne diye takip ediliyor bu tipler? Hem besliyorsunuz hem şikayet ediyorsunuz.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
banner417
banner388
16°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P