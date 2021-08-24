Messi’nin mendiliyle çıplak poz vermek için yarım milyon dolar teklif etti

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Barcelona’dan ayrılan ve veda törenindeki konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Messi, eşi Antonela Rocuzzo’nun uzattığı mendille gözyaşlarını silmişti. Ardından Messi’nin kullandığı mendilin internette satıldığı duyurulmuştu. Playboy modeli Luana Sandien, ürünü internette görünce satın almak istedi ancak teklif yaptığı sırada ilanın yayından kaldırıldığını belirtti.

Sandien, “Messi’nin mendilini satın almak için 600 bin Dolar teklif ettim. Ardından ilan yok oldu. Açık artırmayı kazanmak için ilan verilen miktarın yarısından fazlasını verdim. Ancak teklifimden sonra ilan birdenbire ortadan kayboldu” ifadelerini kullandı.

“UMARIM SATIN ALMIŞIMDIR”

İlanın nasıl sonuçlandığına dair bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Sandien, “İlan, satılın sonucu hakkında bilgi vermeden yayından kaldırıldı. Bu yüzden eseri satın alan mı yoksa ilanı veren mi fikirden vazgeçti bilmiyoruz. Umarım satın alabilmişimdir” dedi.

Brezilyalı model, teklifi kabul edilirse mendille çıplak poz vermeyi planladığını açıklarken satın alma işleminin başarılı olup olmadığı henüz belli değil. Daha önce Playboy Africa’nın kapağında Barcelona formasıyla poz veren Sandien, dergi satışlarının yüzde 50 artmasını sağlamıştı.