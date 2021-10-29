Meryem Uzerli kimdir? Meryem Uzerli'nin asıl mesleği ne?

Başarılı oyunculuğu, kahkahaları ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündemden hiç düşmüyor. Uzerli, en son küvette verdiği çırılçıplak poz ile çok konuşulmuştu. Peki, Muhteşem Yüzyıl dizisi ile hayatımıza giren Meryem Uzerli kimdir, kaç yaşında, nereli? Meryem Uzerli ne iş yapıyor? İşte Meryem Uzeli hakkında detaylı bilgi...

Meryem Uzerli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Meryem Uzerli, 2 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya geldi. Büyük büyükannesi Hırvatistan'lıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşti ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. İki ağabeyi ve bir caz müzisyeni olan Canan isminde bir ablası vardır.

Meryem Uzerli ne iş yapıyor?

Meryem Uzerli, Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultan'a paralel olacak kadar gelişti.

2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı.

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları ve bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek, onlar arasında eleme yapıldı. Uzerli ise aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

Meryem Uzerli aldığı ödüller

2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrıldı.

Genç oyuncu, 2012 yılından beri Elidor Türkiye'nin reklam yüzü oldu ve birçok Elidor reklamında oynadı. Elidor için birçok şarkı seslendirdi ve reklam filminde oynadı. Uzerli, aynı zamanda bir modeldir. Elidor gibi markaların reklamlarında oynamanın yanı sıra, Elle, Marie Claire ve InStyle dergilerinin kapağında yer aldı.

Meryem Uzerli çocukları kimdir?

Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrılan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıkladı. Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyledi. Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Meryem Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi. Babasının kim olduğunu belirtmedi. Uzerli, 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuklarını dünyaya getirdi. Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin Lily Koi olduğunu duyurdu. Meryem Uzerli günümüzde Almanya'nın Berlin kentinde yaşıyor.