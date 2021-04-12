Meryem Uzerli evden çıkmıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, koronavirüs vakaları çoğalması nedeniyle önlemlerini artırdı.

SADECE MARKETE GİDİYOR

37 yaşındaki Uzerli, iki çocuğu Lara ve Lily Koi’ye kendi bakıyor. Virüs nedeniyle bakıcı tutmayan oyuncunun, market dışında ise evinden çıkmadığı öğrenildi.

DOĞUM KİLOLARI GİTTİ

Sağlıklı beslenerek doğum kilolarını da veren oyuncu, evinde sporunu da ihmal etmiyor. Üç ay önce Lily Koi’yi kucağına alan Uzerli, tüm zamanını çocuklarına ayırıyor.