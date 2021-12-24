Merve Özbey'in Arabesk Gecesi

Arabesk şarkılardan oluşan “Tamamen Arabesk” konseptiyle sahne alan Özbey, güçlü sesiyle misafirlerini mest etti. Kostümü ve sahne dekoruyla alaturka havasını sahneye taşıyan Özbey, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Merve Özbey’i dinlemeyi gelenler arasında yer alan şarkıcı Şimal ise Merve Özbey’in daveti ile sahneye çıktı. Necati Arıcı’nın zor günlerinde onu hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Şimal, nişanlısı için Ebru Gündeş’in “Teşekkür Ederim” şarkısını seslendirdi.

Boğazın eşsiz manzarasında yeni ambiyansında yemek ve müzik ziyafetini bir arada sunan Jolly Joker Private, Aralık ayı boyunca birçok ünlü ismi ağırlamaya ve adından söz ettirmeye devam edecek.