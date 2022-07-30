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Merve Boluğur’dan jet ski şov

Oyuncu Merve Boluğur ve sevgilisi Aranjör Mert Aydın Bodrum’da tatil yaparken objektiflere takıldı. Tilkicik koyundaki Highlight Otel’de tatil yapan çift jet ski şov yapıp bol bol denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

Magazin 30.07.2022, 16:53
Merve Boluğur’dan jet ski şov

Oyuncu Merve Boluğur ve sevgilisi Aranjör Mert Aydın Bodrum’da tatil yaparken objektiflere takıldı. Tilkicik koyundaki Highlight Otel’de tatil yapan çift jet ski şov yapıp bol bol denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

Çift önce jet ski ile açılarak denizde keyifli anlar yaşadı. Jet ski keyfi sonrası Beache dönen ikili güneşlenerek sohbet ederken, Boluğur kendini müziğin ritmine kaptırarak bol bol dans dans etti. Bir süre sonra sıcaktan bunalan aşıklar denize girip suda keyifli anlar yaşadı.

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