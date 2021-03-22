Merve Boluğur'un yeni aşkı kim?

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, aşık oldu.

MERVE'NİN GİZEMLİ AŞKI

Boluğur, sevgilisinin yüzünü göstermediği bir fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

Burak Dayı ile ilişkisi 6 önce noktalayan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı ateş emojisiyle paylaştı.

33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise henüz belli değil.

"HOŞLANMIYORUM"

Merve Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum" yanıtını vermişti.

"NE İSTEDİĞİMİ İYİ BİLİRİM"

Boluğur ayrıca, bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirtmişti.

Ünlü oyuncu, "Sınırların var mı?" sorusuna, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim" şeklinde cevap vermişti.

"EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUM"

Merve Boluğur, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu ise, "Yeni planlamamda evlilik düşünüyorum. Kumral erkekleri beğeniyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

Boluğur, 2015 yılında dünyaevine girdiği popçu Murat Dalkılıç ile yollarını 2017'de ayırmıştı.

(Habertürk)