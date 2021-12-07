Merve Boluğur Kimdir? Aslen Nereli? Kaç Yaşında? Yer aldığı dizi ve filmler hangileri?

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MERVE BOLUĞUR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Merve Boluğur; Türk model, Sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır. Daha öncesinde de birkaç filmde rol almış ve reklam filmlerinde oynamıştır. 2006-2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da başrol oynamış, Ayşegül adlı cadıyı canlandırmış ve bu sayede ün kazanmıştır. Sonrasında TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül isimli karakteri canlandırmış, 2009 yılında ise Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş adlı dizide Hayal İsfendiyar isimli karakteri canlandırarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterini, Kuzey Güney dizisinde "Zeynep" isimli karakterini ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise "Nurbanu Sultan" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Rol Aldığı Diziler:



2006-2007: Acemi Cadı (Ayşegül)

2007: Aşk Yeniden (Eylül)

2009: Kül ve Ateş (Hayal İsfendiyar)

2010-2011: Küçük Sırlar (Ayşegül Yalçın)

2011-2013: Kuzey Güney (Zeynep)

2013- : Muhteşem Yüzyıl (Nurbanu Sultan)



Rol Aldığı Filmler:



2006: Keloğlan Karaprense Karşı (Birgül)

2007: Gomeda

2008: Hoşçakal Güzin (Bahar)

MERVE BOLUĞUR AŞK HAYATI

Güzel oyuncu, 24 Ağustos 2015 tarihinde şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde ise boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Boşanmalarının üzerinden dört ay geçtikten sonra Boluğur bir iş adamıyla ilişkiye başladı ve herkesten aşkını gizli tuttu. Sevgilisi ile özel hayatını büyük ölçüde saklı tutan oyuncu, birkaç kez Emir Aydemir'in gönderdiği çiçekleri hikayesinde paylaştı. İkilinin ne zaman ve neden ayrıldığı konusu ise gizemli kaldı. Evliliğine dair kötü anıları bastırmak isteyen oyuncu, çareyi yine aşkta aradı ve iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkiye yelken açtı. Fakat Hakan Sabancı Boluğur'u onu aldattı, böylelikle oyuncunun kötü anılarına ve eski sevgililerine bir yenisini daha eklenmiş oldu. Bu sefer de hayranı olan Burak Dayı ile ilişki yaşamaya başladı fakat bu ilişkinin sonu da gizemli bir şekilde bitti.