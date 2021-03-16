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Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi
Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan futbolcu Mert Hakan Yandaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Magazin 16.03.2021, 12:21
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaları gezen Hakan Yandaş, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan futbolcu, "Pazar günü aldığımız mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz ama biz Fenerbahçe'yiz. Pes etmek yok. Biten bir şey yok. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.
Alışveriş turu sonrası bir restorana geçen Hakan Yandaş, yemeğinin ardından oradan ayrıldı.
Kaynak: haberturk.com.tr