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Mersin’de nikah solanlarında 02.02.2022 yoğunluğu

Mersin Büyükşehir Belediyesi nikap salonlarında, dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini seçen çiftlerin yoğunluğu yaşandı. En özel günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen 7 çift, birlikteliğe Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde imza attı. Mutluluğa ‘evet’ diyen Gaye Göksel, “Bizim için bu tarih çok önemliydi. Özellikle bu tarih için çok çabaladık. Herkese nasip olur inşallah” dedi.

Magazin 02.02.2022, 17:39
Mersin’de nikah solanlarında 02.02.2022 yoğunluğu

Mersin Büyükşehir Belediyesi nikap salonlarında, dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini seçen çiftlerin yoğunluğu yaşandı. En özel günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen 7 çift, birlikteliğe Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde imza attı. Mutluluğa ‘evet’ diyen Gaye Göksel, “Bizim için bu tarih çok önemliydi. Özellikle bu tarih için çok çabaladık. Herkese nasip olur inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediyesinde kış aylarında haftada en fazla 1-2 çiftin nikah işlemi gerçekleştiriliyor. Ancak çiftler kış mevsimi ve hafta içi olmasına rağmen özel bir tarih olması sebebiyle aylar öncesinden gün alarak, 02.02.2022 tarihini tercih etti. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde 7 çift birlikteliğe ‘evet’ dedi. Dünya evine girecek çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü için de uzun zaman önce gün almaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Encümen Karaları Şube Müdürü olan ve aynı zamanda nikah memurluğu görevini yürüten Eylem Özlem Balcı, özel bir tarihte nikah kıydıklarını ifade ederek, “Bugün özel bir gün, 2 Şubat 2022. İnsanların tarihe yönelik ilgisi zaten uzun zamandır devam ediyor. Tarih böyle özel bir güne denk geldiğinde de daha anlamlı ve unutulmaz oluyor. Kış aylarında aslında nikah taleplerimizde bir düşüş var. Buna rağmen bugünün özel bir gün olması 02.02.2022 çift sayı olması ayrıca yine Şubat ayında, 14 Şubat önümüzdeki günlerde beklediğimiz bir tarih var. Bu nedenlerle de çiftlerimizin evlenme taleplerinde daha çok artış olduğunu görüyoruz. Bugün 7 çiftimize nikah kıyacağız. Ayrıca 14 Şubat için de 7-8 tane şu anda hazırda talebimiz var. Ama ileri ki günlerde bu sayının da artmasını bekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, nikah turizminde çok önemli bir yere sahip. Ayrıca son dönemlerde şehir dışından ve yurt dışından özellikle de Kıbrıs’tan taleplerimizde bir çoğalma var. Çiftlerimizin bu özel günlerinde özellikle Mersin’i tercih etmesi bizim için de çok güzel tabi ki. Bu da belediyemizin tanıtımı için özellikle önemli" dedi.

02.02.2022’de mutluluğa ‘evet’ diyen Gaye Göksel, “Mersin’de yaşıyoruz. Burada doğduk, büyüdük, tanıştık. Sonra bu kararı verdik beraber. Bizim için bu tarih çok önemliydi. Özellikle bu tarih için çok çabaladık. Ama biz başardık. Gerçekten çok güzel bir tarih. Herkese nasip olur inşallah” dedi.

İbrahim Göksel de duygularını, “Beraber bir adım attık mutluluğa. Özel bir tarih olmasını istedik, o yüzden bu tarihi seçmek istedik. Mutluyum” sözleriyle ifade etti.

Melek Aslan Taşhan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Bugünü özel olarak seçtik bize uğur getirmesi için. 02.02.2022 saat 14.00’ü seçtik özellikle. Bize uğur getirmesini umuyoruz. Güzel olacak inşallah” diye konuştu.

Eşi Habib Taşhan ise “Biraz da kısmete bağlı olarak bugünü seçtik. Bundan sonra da bu şansın yüzümüze hep gülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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