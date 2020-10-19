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Menajerimi Ara oyuncularından stalk itirafı!
Star TV'nin Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisindeki uyumlarıyla, son dönemin gözde dizi çifti olarak gösterilen Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan birbirini stalklama itirafı geldi.
Magazin 19.10.2020, 14:17
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Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si Ahsen Eroğlu ve Barış'ı Denizcan Aktaş, Onedio'nun YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlarken, sempatik tavırlarıyla trend oldular.
"Partner olacağınızı öğrendiğinizde tepkiniz ne olmuştu?" sorusunu Ahsen Eroğlu, "Ben Denizcan'ı stalkladım. Bu da kimmiş diye baktım. Dedim; 'iyi' Kimle oynayacağını bilmen gerekiyor. Bir arkadaşım bundan sonraki işimde Denizcan ile oynayacağımı söylemiş. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşım duyunca 'Ben demiştim işte diye delirdi filan." şeklinde yanıtladı.
Denizcan Aktaş da partnerinin kim olduğunu merak edip onu google'dan daha sonra sosyal medya hesaplarından araştırdığını açıkladı.
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