Menajerimi Ara, Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı, Ekin Atalar tarafından senaryosu kaleme alınan Türk yapımı televizyon dizisi. Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında dört menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze alıyor. Menajerimi Ara dizisi 11. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak.

Menajerimi Ara 11. bölüm izle

Farklı tarzı ve hikayesiyle beğenileri toplayan Menajerimi Ara’nın bu haftaki bölümünde Aslı İnandık ve babasının hikayesi, Kıraç’ın Dicle’yle olan ilişkisindeki hatalarını fark etmesine sebep olur.

Canlı yayında İnandık ve babasının tartışmasına dayanamayıp müdahale eden Kıraç, ajanstaki herkesi şaşırtırken bir çocuğun babasız büyümesinin suçlusunun ancak babası olabileceğini dile getirmesi duygusal anlara sebep olacak.

Kadrosundaki usta oyuncuların yanı sıra genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları ile de dikkatleri çeken Menajerimi Ara’da Barış ve Emir arasındaki rekabet ise gittikçe kızışıyor.

Emir’in sahnede Dicle’ye ithafen romantik bir şarkı söylemesi, bu ikiliyi ilk kez beraber gördüğü andan itibaren içinde tehlike çanları çalmaya başlayan Barış’ı iyice çileden çıkartır. Barış ve Emir arasındaki iplerin gerileceği yeni bölüm, bu aşk üçgeninin akıbeti hakkındaki soru işaretlerini arttırırken, Dicle’nin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.