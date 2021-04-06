Meme kanseri teşhisi konmuştu, Canan Ergüder'den ilk açıklama geldi

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konuldu. Haberlerin kısa sürede ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergüder, yaşadığı süreci anlattı.

"İNİŞ ÇIKIŞLI BİR SÜREÇ AMA MORALİM YÜKSEK"

1,5 ay önce geçirdiği ameliyat sonrası çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım; Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum"

"Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim."