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Melodi Elbirliler kimdir?

Ünlü Şef Arda Türkmen’in yeni aşkı Melodi Elbirliler magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Aralarında 15 yaş bulunan ikilinin ilişkileri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkarken magazin gündeminin takipçileri konuyla ilgili olarak Melodi Elbirliler kimdir, kaç yaşında? Şeklindeki sorularını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Sosyal medya fenomeni olan ve çektiği makyaj videoları ile tanınan genç youtuberın hayran kitlesi her geçen gün büyürken ortaya çıkan ilişki iddiaları özellikle de çiftin arasındaki yaş farkıyla gündemde. Peki, Arda Türkmen ile aşk yaşayan Melodi Elbirliler kimdir? Melodi Elbirliler kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte detaylar…

Magazin 09.08.2021, 10:40
Melodi Elbirliler kimdir?

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler , Akrep burcudur.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.

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